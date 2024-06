Stand: 15.06.2024 12:27 Uhr Ohne Führerschein: Mann mit Trecker auf der A27 unterwegs

Mit Tempo 40 über die Autobahn: Auf der A27 hat die Polizei am Freitag einen Traktorfahrer angehalten. Der Mann war mit seinem Gefährt am Morgen samt Anhänger an der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf unterwegs. Der 41-Jährige aus Bremen erklärte den Beamten, dass sein Navi ihn auf die Autobahn geführt habe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem sellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt. Schließlich kam ein Ersatzfahrer und setzte die Fahrt mit dem Trecker außerhalb der Autobahn fort. Den Besitzer des Traktors erwartet ebenfalls ein Strafverfahren, da er geduldet hatte, dass der 41-jährige seinen Trecker fährt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.06.2024 | 12:00 Uhr