EM: Polizei kontrolliert verstärkt Grenze zu den Niederlanden Stand: 15.06.2024 10:14 Uhr Die Bundespolizei kontrolliert dieses Wochenende in Niedersachsen verstärkt die Grenze zu den Niederlanden. Grund ist das Spiel der Holländer gegen Polen bei der Fußball-EM am Sonntag in Hamburg.

Die Polizei will Hooligans bei der Einreise identifizieren und Pyrotechnik aufspüren, wie es auf Anfrage des NDR Niedersachsen hieß. Dafür richteten die Einsatzkräfte extra Kontrollstationen ein: in Bunde (Landkreis Leer), an der B402 bei Meppen und an der A30 bei Bad Bentheim. Seit sechs Uhr am Samstag finden sogenannte verdachtsbezogene Kontrollen statt - das heißt, nicht jeder Reisende wird kontrolliert. Wie sehr sich die Einreise dadurch verzögere, hänge vom jeweiligen Verkehrsaufkommen ab, so ein Sprecher. Rund 25.000 Niederländerinnen und Niederländer werden zu dem Spiel erwartet.

Videos 5 Min Gelandet: EM-Teams beziehen Quartiere in Niedersachsen 24 Fussball-Mannschaften sind dieses Jahr dabei - und drei von ihnen sind nun in Niedersachsen angekommen. (11.06.2024) 5 Min

Verstärkte Kontrollen während EM auch am Hauptbahnhof Hannover

Während der gesamten Europameisterschaft hat die Bundespolizei Hannover die Grenze zu den Niederlanden mit mobilen Kontrollen besonders im Blick. Kontrollen sind auch an allen anderen deutschen Grenzen möglich - für Norddeutschland gilt das beispielsweise noch für die Übergänge von Dänemark nach Schleswig-Holstein und von Polen nach Mecklenburg-Vorpommern. Am Hauptbahnhof Hannover sind die Einsatzkräfte ebenfalls verstärkt präsent. "Viele Fans aus verschiedenen Ländern werden in Hannover als Drehkreuz des Nordens aufeinandertreffen, um zu Spielorten in Hamburg, Berlin, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Köln oder Frankfurt zu kommen", hieß es seitens der Bundespolizei Hannover in einer Mitteilung am Freitag. Für die Bundespolizei ist der Einsatz rund um die EM mit dem Spielort Hamburg demnach eine der größten Herausforderungen. Während der gesamten Europameisterschaft gilt für Bundespolizistinnen und Bundespolizisten in Niedersachsen deshalb eine Urlaubssperre.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.06.2024 | 10:00 Uhr