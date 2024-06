Stand: 15.06.2024 16:01 Uhr Autos brennen auf Werkstatt-Gelände: 40.000 Euro Schaden

Auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) haben am Freitagabend drei Autos gebrannt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Ein Anwohner hatte den Brand gegen 23.20 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte konnten laut Polizei verhindern, dass die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergriffen. Was das Feuer ausgelöst hatte, ist unklar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 94 10 entgegen.

