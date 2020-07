Stand: 25.07.2020 19:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wiesenhof: Vier übrige Corona-Tests auch negativ

Seit Sonnabendnachmittag liegen die vier ausstehenden Ergebnisse einer erneuten Corona-Testreihe bei Mitarbeitern einer Wiesenhof-Schlachterei in Lohne (Landkreis Vechta) vor. Dort war es zuletzt zu einem größeren Covid-19-Ausbruch gekommen. Dem Landkreis zufolge sind alle vier Tests, die die betroffene Firma Oldenburger Geflügelspezialitäten (OGS) selbst durchgeführt hat, negativ. Bereits am Freitagabend hatte die zuständige Behörde 870 negative Tests gemeldet. Zwölf Mitarbeiter waren im Laufe der Woche positiv getestet worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete.

Corona Kompakt: Massentests bei Wiesenhof Hallo Niedersachsen - 22.07.2020 19:30 Uhr Weil sich 66 Beschäftigte mit Covid-19 infiziert haben, sollen bei Wiesenhof mehr als 1.000 Menschen getestet werden. Außerdem: Ermittlungen gegen Sofort-Hilfen und aktuelle Zahlen.







235 Personen im Landkreis in Quarantäne

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie liegt dem Landkreis zufolge damit bei 450. Zwei Personen werden demnach stationär behandelt. In Quarantäne befinden sich derzeit noch 235 Personen, 22 weniger als am Freitag. 79 Personen im Landkreis seien aktuell mit dem Coronavirus infiziert. "Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta liegt jetzt bei 18,18", hieß es in einer Mitteilung.

Verschärfte Hygienemaßnahmen mit Erfolg

"Ich bin sehr erleichtert, dass sich bei den Testreihen in dieser Woche nur wenige Neuinfektionen ergeben haben", sagte Landrat Herbert Winkel (CDU). Das zeige, dass die getroffenen und verschärften Hygienemaßnahmen bei dem Unternehmen den gewünschten Erfolg hätten und einen Weiterbetrieb ermöglichten.

Alle Infizierten in Quarantäne

Bei einem ersten Reihentest unter Mitarbeitern der Hähnchen-Schlachterei der Wiesenhof-Gruppe wurden von 1.046 Mitarbeitern 66 positiv auf Covid-19 getestet. Alle Infizierten wurden unter Quarantäne gestellt. Die Differenz zur neuen Gesamtzahl an Tests komme dadurch zustande, dass sich die 66 positiv getesteten Mitarbeiter und deren Kontaktpersonen in Quarantäne befänden.

"Wir werden bis auf Weiteres an unseren eigenen, regelmäßigen risikobasierten Tests festhalten", ließ Karsten Turek, Geschäftsführer der OGS, am Abend mitteilen. "Nicht zuletzt auch deshalb, um das erhöhte Infektionsrisiko durch Urlaubsrückkehrer und aus dem privaten Bereich frühzeitig zu erkennen."

