Universität Vechta: Minister kündigt Gespräche über Zukunft an

Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) hat Gespräche mit zwei Hochschulgremien der Universität Vechta angekündigt. Ende Mai wolle er mit dem Hochschulrat und dem Senat zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen an der Universität zu beraten, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Hannover. Die Ziel sei es, die Hochschule strategisch neu aufzustellen. Die Präsidentin der Universität ist im vergangenen Oktober abgewählt worden. Vertreter aus der Region hatten in einem Brief an den Wissenschaftsminister zuletzt auf die angespannte Lage an der Universität hingewiesen und eine Neubesetzung des Präsidentenamtes sowie eine Übergangslösung gefordert. Die Universität Vechta sieht sich mit sinkenden Studierendenzahlen und finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Laut Ministerium gibt es keine Pläne, die Hochschule zu schließen.

