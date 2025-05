Stand: 08.05.2025 13:41 Uhr Historische Kampfjets rollen über die B210 im Landkreis Wittmund

Im Landkreis Wittmund sind in der Nacht zu Mittwoch zwei historische Jagdflugzeuge der Bundeswehr über die Bundesstraße 210 gerollt. Wie die Bundeswehr mitteilte, starteten die Flugzeuge am NATO-Luftwaffenstützpunkt in Wittmundhafen. Im Schritttempo fuhren sie zur rund acht Kilometer entfernten Truppenunterkunft des Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 "Richthofen". Die Flugzeuge "F-86 Sabre" und "F-104 Starfighter" seien von der Polizei und mehreren Sicherungsfahrzeugen begleitet worden, so eine Sprecherin der Bundeswehr. Auch zahlreiche Schaulustige hätten den mehrstündigen Transport verfolgt. Die alten Flugzeuge sollen dauerhaft auf dem Kasernengelände in Wittmund ausgestellt werden. Beide Maschinen waren beim Jagdgeschwader 71 im Dienst - die Sabre bis 1963, der Starfighter von 1963 bis 1975.

VIDEO: Wittmund: Historische Kampfjets gehen auf Reisen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 07.05.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr