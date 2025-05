Stand: 08.05.2025 10:39 Uhr Stuhr: Zoll findet 15.000 geschmuggelte Zigaretten

Der Zoll hat bei einer Kontrolle in Stuhr (Landkreis Diepholz) fast 15.000 geschmuggelte Zigaretten und weitere Tabakwaren sichergestellt. Die Beamten fanden die versteckte Ware unter anderem in der Mittelkonsole und in den Türen eines Transporters. Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, hatte der Zoll das Fahrzeug bereits am Sonntag auf einem Autohof an der A1 gestoppt. Neun Insassen gaben demnach an, von Polen nach Belgien unterwegs zu sein. Gegen den 25-jährigen Fahrer wird nun ermittelt. Er musste mehr als 3.000 Euro Tabaksteuer zahlen und 2.000 Euro Sicherheitsleistungen hinterlegen.

