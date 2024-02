Küste statt Karneval! Urlaub an der Nordsee für Nicht-Narren Stand: 07.02.2024 14:51 Uhr Während sich auch in Niedersachsen manche Jecken das ganze Jahr auf Karneval freuen, sind die närrischen Tage für andere ein Graus. Als Alternative dazu gilt traditionell ein Urlaub an der Nordsee.

Mit langen Strandspaziergängen oder ostfriesischen Teestunden können Touristen dem Treiben in den Karnevalshochburgen entfliehen. Unter dem Motto "Klasse Küste statt olle Kamelle!" bietet Norden-Norddeich im Landkreis Aurich etwa ein eigenes Programm zur "Auszeit vom Karneval" an. Dabei gibt es unter anderem eine Einführung ins Krabbenpulen, einen Brotbackkurs in der Westgaster Mühle und Informationen über andere alte Traditionen an der Küste. Außerdem werden regionale Tänze vorgestellt, ein Ranger berichtet über seine Aufgaben im Nationalpark Wattenmeer und im Westhafen wird eine Seenotrettungsübung gezeigt.

VIDEO: Die Nordseeküste bleibt narrenfrei (20.02.2023) (3 Min)

Urlaub an der Nordsee: Der erste "Peak" 2024

Wiebke Leverenz von der Ostfriesland Tourismus GmbH rechnet für das Karnevalswochenende mit mehr Besucherinnen und Besuchern an der Küste als sonst im Winter üblich: "Das ist der erste kleine Peak des Jahres, bevor es zu Ostern richtig los geht", so Leverenz gegenüber NDR Niedersachsen. Dies betreffe vor allem die größeren Inseln. Die Urlauber kämen dabei vor allem aus Nordrhein-Westfalen. Dort haben viele vier Tage am Stück frei. Neben Norddeich bieten in dieser Zeit laut Leverenz auch in anderen Orten einzelne Museen oder Veranstaltungsorte spezielle Programme für "Karnevalsmuffel" an. Wer sich spontan auch noch für ein Wochenende an der Nordsee entscheiden möchte, wird auf jeden Fall eine Bleibe finden: "Das ist noch kein Ansturm auf die Küste, es sind noch Betten frei", so Leverenz.

