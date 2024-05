Stand: 14.05.2024 10:35 Uhr E-Bikerin kollidiert mit Neunjährigem und wird schwer verletzt

In Basdahl in der Samtgemeinde Geestequelle (Landkreis Rotenburg) ist am Montag eine Frau bei einem Zusammenstoß mit einem Kind schwer verletzt worden. Laut Polizei waren beide auf Rädern unterwegs. Die 58-Jährige fuhr mit ihrem E-Bike gegen 7.30 Uhr auf dem Gehweg. Dort war auch ein neunjähriger Junge auf seinem Fahrrad unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit sei die Frau zu weit nach links gekommen und mit dem Kind kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Sie stürzte gegen eine Leitplanke und wurde dabei schwer am Bein verletzt. Die 58-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Junge stürzte ebenfalls. Er wurde leicht verletzt.

