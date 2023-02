Urlaub auf den Nordseeinseln: Run auf Strandkörbe hat begonnen Stand: 05.02.2023 12:35 Uhr Langsam aber sicher werden die Tage länger, der Norden freut sich auf den Frühling. Vielerorts laufen Planungen für die Oster- und Sommerurlaube. An der Nordseeküste sind schon Strandkörbe buchbar.

Auf der ostfriesischen Insel Borkum beginnt die Strandkorb-Saison am 1. April. 18 Anbieter vermieten dort rund 1.200 Strandkörbe und 400 Strandzelte. Auf Wangerooge sind die Buchungsportale ebenfalls freigeschaltet. Dort seien die Strandkörbe vor allem immer für die Zeit rasch ausgebucht, in der sich die Sommerferien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen überschneiden, sagte Rieka Beewen von der Kurverwaltung. Wie viele Strandkörbe in der Reisesaison zur Verfügung stehen werden, ist noch unklar: Die Kapazitäten hängen davon ab, welche Schäden mögliche Sturmfluten noch anrichten.

VIDEO: Borkum (89 Min)

Buchungslage auf Sylt "sehr gut"

Auf den Nordfriesischen Inseln hat der Run auf Strandkörbe bereits begonnen. "Die Buchungslage ist wie in den Vorjahren sehr gut", sagte eine Sprecherin der Insel Sylt Tourismus-Service GmbH mit Blick Richtung Westerland und Rantum. Dort fahre man die ersten Strandkörbe Anfang April aus. An den Stränden von List auf Sylt stehen Strandkörbe ab Anfang Mai bereit. Hier sei die Nachfrage wie in den Vorjahren konstant, heißt es von der Kurverwaltung.

Föhr stellt mehr als 2.000 Strandkörbe auf

Ähnliches gilt für Wyk auf Föhr, wie eine Sprecherin der Föhr Tourismus mitteilte. Die Tourismus Gesellschaft stellt mehr als 2.000 Strandkörbe auf Föhr auf - in Wyk sind es 1.480, in Nieblum rund 500 und in Utersum bis zu 350. Auch auf Amrum liegen Reservierungen vor, sagte Frank Timpe. "In der Regel wird jedoch überwiegend ab März, April kurz vor dem Urlaub oder auch direkt im Urlaub gebucht", so der Geschäftsführer der Amrum Touristik.

