Stand: 14.05.2024 10:55 Uhr 83-jähriger Pedelec-Fahrer kollidiert mit Linienbus

In Bremen-Vegesack ist am Montagmittag ein 83-jähriger Pedelec-Fahrer mit einem Linienbus zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Elektro-Fahrrad zunächst auf dem Radweg unterwegs und fuhr dann, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße. Der auf dieser Spur fahrende 46 Jahre alte Busfahrer bremste sofort ab, konnte aber einen Zusammenprall mit dem Pedelec-Fahrer nicht verhindern. Bei dem Unfall wurde der 83-Jährige lebensgefährlich am Kopf verletzt. Laut Polizei trug er keinen Schutzhelm. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Der Busfahrer erlitt einen Schock, ein Fahrgast verletzte sich leicht am Knie, als der Bus abbremste. Die Polizei ermittelt weiter zum Unfallhergang.

