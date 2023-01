Schnellfähre nach Spiekeroog geht an den Start Stand: 30.01.2023 02:00 Uhr

Das sei umso wichtiger, weil Spiekeroog keinen Flugplatz hat, heißt es von der örtlichen Kurverwaltung. Während größere Fähren sich nach Ebbe und Flut richten müssen, kann die deutlich kleinere Schnellfähre mit ihren 70 Zentimetern Tiefgang jederzeit übersetzen. Die "WattnExpress" braucht den Angaben zufolge lediglich 20 Minuten, während die großen Fähren eine gute Stunde unterwegs sind. Die neue Schnellfähre pendelt künftig fünf Mal täglich zwischen dem Festland und der Insel. Normalerweise - denn wegen des angekündigten Sturms fällt heute eine Hin- und Rückfahrt am Mittag aus.

Platz für 50 Passagierinnen und Passagiere

Auf dem Schiff haben 50 Fahrgäste Platz, im Winter wird das Angebot voraussichtlich vor allem von Pendlern und Insulanerinnen und Insulanern genutzt, die zum Beispiel zum Arzt oder Besorgungen machen müssen. Die erste Fahrt startet um 7.10 Uhr von Neuharlingersiel aus, von der Insel zum Festland zurück geht es dann um 7.40 Uhr. Am Wochenende gebe es ebenfalls ein Angebot, "in reduzierter Form", heißt es. Die Fahrt kostet fünf Euro mehr als mit der regulären Fähre. Eigentlich sollte das neue Angebot schon zum Jahreswechsel starten, doch die neue Schwimmplattform für den Einstieg in Neuharlingersiel konnte nicht rechtzeitig geliefert werden, weil dem Schwertransport die Genehmigung fehlte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.01.2023 | 08:00 Uhr