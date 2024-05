Stand: 14.05.2024 12:18 Uhr Rauschtrinken: Schülerin aus Leer gewinnt Plakatwettbewerb

Gegen mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hat sie sich durchgesetzt: Gita Maali aus Leer hat den Landeswettbewerb "bunt statt blau" der Krankenkasse DAK-Gesundheit gewonnen. Der bundesweite Plakatwettbewerb richtet sich gegen das sogenannte Rauschtrinken bei Jugendlichen. Als Gewinnerin erhält die 16-jährige Maali 300 Euro. Übergeben wurde der Preis von Staatssekretärin Christine Arbogast im Sozialministerium in Hannover. Bundesweit haben sich an dem Wettbewerb laut DAK rund 6.000 Schülerinnen und Schüler beteiligt. Aus allen Landessiegerinnen und -siegern wählt eine Jury im Juni ein bundesweites Gewinnerplakat. Die Preisverleihung findet am 11. Juli in Berlin statt.

