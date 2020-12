Jantz-Herrmann ist neue Bürgermeisterin von Schwanewede Stand: 13.12.2020 19:52 Uhr Bei der Stichwahl in Schwanewede hat sich Christina Jantz-Herrmann (SPD) deutlich gegen Dieter von Bistram (parteilos, Kandidat der CDU) durchgesetzt.

Die Gemeinde Schwanewede (Landkreis Osterholz) bleibt in SPD-Hand - und hat eine neue Bürgermeisterin. SPD-Kandidatin Christina Jantz-Herrmann holte bei der Stichwahl am Sonntag 60,49 Prozent der Stimmen. Gegenkandidat Dieter von Bistram kam auf 39,51 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,04 Prozent. Jantz-Herrmann folgt Harald Stehnken (SPD) nach, der Anfang kommenden Jahres auf eigenen Wunsch in den vorzeitigen Ruhestand geht.

Reine Briefwahlen

Die Abstimmung fand drei Wochen nach dem ersten Wahltermin statt. In der ersten Runde war Jantz-Herrmann auf 49,1 Prozent der Stimmen gekommen. Von Bistram, ihr stärkster Konkurrent, holte 34,4 Prozent. Mit im Rennen um das Amt des Verwaltungschefs waren noch Dörte Gedat (Grüne) und Thomas Witte (parteilos). In der ersten Runde hatte die Wahlbeteiligung noch etwas höher gelegen: bei 65,28 Prozent. Beide Wahlgänge fanden wegen der Corona-Pandemie als reine Briefwahlen statt. Ursprünglich sollte schon am 15. November gewählt werden. Insgesamt waren etwa 16.560 Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Hinweis der Redaktion: Die Briefwahl findet am 13. und nicht wie zunächst berichtet am 6. Dezember statt. Aufgrund des Briefwahlverfahrens und damit verbundener Fristen wurde der Termin um eine Woche verschoben. Üblicherweise finden kommunale Stichwahlen zwei Wochen nach dem eigentlichen Wahltermin statt.

