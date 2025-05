Stand: 10.05.2025 16:36 Uhr 41-Jähriger tödlich verletzt - Polizei nimmt Ehefrau fest

In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ist am Freitagabend ein 41 Jahre alter Mann durch eine Stichverletzung gestorben. "Der Tatverdacht richtet sich aktuell gegen die Ehefrau des Opfers", teilte die Polizei am Samstag mit. Die 33-Jährige sei festgenommen worden. Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat im "häuslichen Umfeld" des Paares. Ersthelfer hätten den schwer verletzten Mann zunächst reanimiert, so die Polizei. Obwohl er durch den Rettungsdienst weiter behandelt wurde, sei er jedoch noch vor Ort gestorben. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar, wie der Polizeisprecher sagte. Die Ermittlungen dauerten an.

