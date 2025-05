Stand: 09.05.2025 14:59 Uhr 25 Jahre: Moorexpress zwischen Stade und Bremen feiert Jubiläum

Seit 25 Jahren befördert der historische Moorexpress wieder regelmäßig Fahrgäste zwischen Stade und Bremen. Die Bahn sei im Jahr 2000 zur Weltausstellung in Hannover erneut in Betrieb genommen worden, teilten die Elbe-Weserverkehrsbetriebe (EVB) als Betreiber mit. Zum Jubiläum soll am Samstag ein Bahnhofsfest in Gnarrenburg (Landkreis Rotenburg) stattfinden. Ein Highlight sei die Taufe eines neu gestalteten Triebwagens. Aber auch historische Loks und Schienenbusse sollen zwischen 10 und 17 Uhr gezeigt werden. Besucherinnen und Besucher können sich den Angaben zufolge vom Moorexpress durch das Teufelsmoor fahren lassen. Der Moorexpress ist laut EVB eine der beliebtesten Museumsbahnen Deutschlands. Ursprünglich hatten die Schienenfahrzeuge die Torfkähne abgelöst, mit denen der Torf früher über den Wasserweg vor allem nach Bremen transportiert wurde.

Weitere Informationen Moorexpress: Von Stade und Bremen ins Teufelsmoor Der Moorexpress pendelt zwischen Stade und Bremen. Die Gleise stammen aus der Zeit, als im Teufelsmoor noch Torf abgebaut wurde. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min