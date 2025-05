Stand: 10.05.2025 14:52 Uhr Für Frauen und Kinder: Drittes Gewaltschutzzentrum in Niedersachsen

Eine Besonderheit des neuen Schutzhauses mit elf Plätzen für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder in Verden (Aller) ist nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums das offene Konzept: So soll einerseits ein direkter Draht zur Polizei sichergestellt sein, ohne jedoch die betroffenen Frauen und Kinder aus ihrer sozialen Umgebung herauszureißen. Die Anschrift des Schutzhauses ist anders als bei Frauenhäusern öffentlich bekannt. Träger der Einrichtung ist der Verein "Frauenhaus Verden – Frauen helfen Frauen e.V.". An der Finanzierung des Neubaus beteiligten sich der Bund mit 2,2 Millionen Euro, das Land Niedersachsen mit 200.000 Euro, außerdem stellen der Verein sowie der Landkreis Verden jeweils weitere 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere Schutzhäuser gibt es in Burgdorf (Region Hannover) und Gifhorn.

