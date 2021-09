Stand: 13.09.2021 14:47 Uhr Passant entdeckt auf Parkbank radioaktives Material

Ein Mann hat am Samstag im Kreis Harburg einen Metallbehälter mit radioaktivem Material entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine geringe Strahlendosis an dem Gefäß gemessen. Es wurde sichergestellt, der Inhalt soll nun von Experten untersucht werden. Unklar ist, wer das radioaktive Material auf der Parkbank in Buchholz zurückgelassen hat. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.09.2021 | 15:00 Uhr