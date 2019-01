Stand: 10.01.2019 10:43 Uhr

Handwerkermangel trifft kommunale Projekte von Kathrin Schwier, NDR Info

Die Baubranche ist besonders betroffen vom viel diskutierten Fachkräftemangel. Handwerkerstellen bleiben frei, nicht jeder Kunde kommt zum Zug. Das merken auch die Kommunen bei ihren Bauvorhaben. Immer häufiger liegen Baustellen lahm oder Bauprojekte müssen verschoben werden, weil einfach kein Handwerker Zeit hat.

Die Bastionstraße in Lüneburg ist Teil des Stadtringes. Täglich rollen hier Tausende Autos, Busse und auch Lastwagen entlang. Und das sieht man der Straße auch an. "Die hat massive Risse und sackt ab", sagt Dirk Meyer, Leiter des Bereichs Straßenbau bei der Stadt Lüneburg. Eigentlich hätte die Bastionstraße im vergangenen Jahr saniert werden sollen.

Kein einziges Angebot auf Ausschreibung

Wie immer schrieb Meyer die Bauarbeiten aus: "Wir haben dann aber dummerweise kein einziges Angebot bekommen. Das war natürlich etwas unglücklich, gerade vor dem Hintergrund, dass die Straße wirklich gemacht werden muss", sagt Meyer.

Ihm blieb nichts anderes übrig, als das Projekt später noch einmal auszuschreiben, mit leicht veränderten Daten. Jetzt wird die Straße erst ein Dreivierteljahr später fertig, frühestens.

Vergaberecht zu kompliziert für kleine Betriebe

Kein Einzelfall, sagt Thorsten Bullerdiek vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund. Immer häufiger lägen Baustellen lahm. "Wir bekommen immer weniger Bewerber, manchmal auch überhaupt keine, die die Aufträge überhaupt machen wollen", sagt Bullerdiek.

Im Kampf um Handwerker hätten es Kommunen besonders schwer. Denn im Gegensatz zu privaten Bauherren müssen Kommunen die Aufträge öffentlich ausschreiben. Das öffentliche Vergaberecht sei dabei eindeutig zu kompliziert. "Kleine Handwerksbetreibe haben gar keine großen Büros, die diese komplizierten Aufträge abwickeln können. Sie sind noch nicht einmal in der Lage, ein Angebot zu schreiben", erklärt Bullerdiek. Die Vergabeverfahren müssten daher einfacher werden.

Papierwust schreckt viele Handwerker ab

Stefan Müller, Chef von Tillmann-Bau in Bleckede an der Elbe, versteht gut, dass sich immer weniger Bauunternehmen auf öffentliche Ausschreibungen bewerben. Genervt blättert der Maurermeister durch einen dicken Ordner. Alles Unterlagen für eine öffentliche Ausschreibung: "Wenn man sich das mal anguckt, nur vom Papieraufwand her - und das sind nur die Vorbemerkungen. Um das ausfüllen zu können, da müssen sie eigentlich schon BWL studiert haben", sagt Müller. Viele Unternehmen hätten zu einem derartigen Papierwust keine Lust.

Zumal sich die Bauunternehmen in der derzeitigen Situation die Aufträge aussuchen könnten. Und die Situation werde noch schlimmer. Denn es fehle der Nachwuchs, sagt Müller: "Ich habe acht Leerstellenplätze und nicht einer davon ist besetzt."

Werbung nun schon im Kindergarten

Müller hat schon alles versucht, um Auszubildende zu finden: Werbung auf Berufsmessen, ein Kinospot, alles vergeblich. Jetzt wendet er sich an die ganz Kleinen, im Kindergarten: "Da gibt es jetzt ein Malbuch, das wir mit einem Verlag konzipiert haben. Da sieht man Bilder von Baumaschinen, von Baustellen, um die Kinder an den Bauberuf heranzuführen, spielerisch."

Auch wenn das klappen sollte: Bis diese Kinder dann die Bauaufträge der Kommunen ausführen können, dauert es noch mindestens 15 Jahre.

