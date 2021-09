Nils Siemen ist neuer Bürgermeister von Nordenham

Stand: 26.09.2021 22:07 Uhr

Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen: Nordenham hat einen neuen Bürgermeister. In der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters am 26. September siegte Nils Siemen (SPD). Das Nachsehen hat Raoul Krippner (CDU).