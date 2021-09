Landes-Trend bei Kommunalwahl: CDU und SPD fast gleichauf Stand: 12.09.2021 22:50 Uhr Viele Ergebnisse der Kommunalwahl liegen vor. Doch wohin geht der Trend in Niedersachsen? Laut einer Schätzung von Infratest dimap liefern sich CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Die Christdemokraten liegen demnach bei 32,4 Prozent, die SPD bei 30 Prozent. Die Grünen liegen mit 15,2 Prozent mit weitem Abstand auf dem dritten Platz, gefolgt von der FDP und der AfD.

Weil zufrieden mit ersten Ergebnissen seiner SPD

"Es könnte ein sehr schöner Abend werden", sagt SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil dem NDR in Niedersachsen."Für die SPD hat es viele positive Zwischenresultate gegeben", so Weil weiter. "Wir gehen in den meisten Städten und Landkreisen in Stichwahlen." Gemeint ist dabei auch die Region Hannover, in der ein neuer Regionspräsident oder eine neue Regionspräsidentin gewählt wird. Dort liegt laut Zwischenergebnis der SPD-Kandidat Steffen Krach vor Christine Karasch (CDU).

12.09.2021