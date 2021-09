Stand: 12.09.2021 21:39 Uhr Die Oberbürgermeisterwahl in Wolfsburg geht in die Stichwahl

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten haben sich um das Oberbürgermeisteramt der Stadt Wolfsburg beworben. Zwei von ihnen gehen am 26. September in die Stichwahl. Nach einem vorläufigen Endergebnis entscheidet es sich in zwei Wochen zwischen Iris Bothe (SPD) und Dennis Weilmann (CDU). Nach zehn Jahren im Amt war Klaus Mohrs nicht mehr angetreten. Alle aktuellen Ergebnisse und Nachrichten zur Kommunalwahl 2021 in Niedersachsen finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 12.09.2021 | 19:30 Uhr