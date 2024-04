Stand: 26.04.2024 21:25 Uhr Kaputte Eisenbahnbrücke: Millionenverlust für Seehafen Brake

Durch die Kollision eines Binnenschiffs mit der Eisenbahnbrücke in Elsfleth ist allein für den Seehafen Brake voraussichtlich ein wirtschaftlicher Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Von dieser Summe geht die Hafengesellschaft Niedersachsen Ports aus, wie die Gesellschaft am Freitag in Oldenburg mitteilte. Ihren Angaben zufolge werden 30 Prozent des Hafenumschlags über die Schiene abgewickelt, durch die Kollision war die für Brake wichtige Bahnstrecke in Richtung Süden zeitweise lahmgelegt. Ende Februar hatte ein 110 Meter langes Binnenschiff die Eisenbahnbrücke über die Hunte in Elsfleth gerammt, die dadurch schwer beschädigt wurde. Anfang der Woche wurde eine Hilfsbrücke errichtet, um den Eisenbahnverkehr über den Fluss im Landkreis Wesermarsch wieder zu ermöglichen. Die Strecke dient vor allem der Anbindung der Häfen Brake und Nordenham.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.04.2024 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Bahnverkehr