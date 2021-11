Stand: 06.11.2021 11:50 Uhr Zwei Männer bei Lkw-Unfall in der Region Hannover verletzt

In Laatzen in der Region Hannover sind am Freitag zwei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, stießen auf der Bundesstraße 443 zwei Lastwagen zusammen. Den Angaben zufolge war ein 50 Jahre alter Fahrer mit seinem Lastwagen samt Anhänger in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er mit dem Lastwagen eines 41-Jährigen zusammen. Der Lkw mit Anhänger kam erst rund 150 Meter auf einem Parkplatz zum Stehen. Beide Fahrer mussten von der Feuerwehr aus ihren Kabinen befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen erlitten sie leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Die Bundesstraße musste bis in den frühen Samstagmorgen gesperrt werden.

