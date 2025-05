Stand: 12.05.2025 13:53 Uhr Hannover: Teilweise Ersatzbusse statt Stadtbahnen am Wochenende

Ab Freitagabend wird eine Strecke der Stadtbahn in Hannover wegen Bauarbeiten gesperrt. Betroffen sind nach Angaben des Verkehrsunternehmens Üstra die Linien 3, 7 und 13 im Stadtteil Ricklingen. Zwischen den Haltestellen "Stadionbrücke" und "Wallensteinstraße" fährt die Stadtbahn demnach am Wochenende nicht. Stattdessen werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, teilte die Üstra mit. Die Linie 17 fällt den Angaben zufolge am gesamten Wochenende ersatzlos aus. Das Verkehrsunternehmen appelliert an Fahrgäste, sich online oder an Aushängen über den Fahrplan der Ersatzbusse zu informieren und mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen. Ab Montag sollen die Stadtbahnen laut Üstra wieder nach Plan fahren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Öffentlicher Nahverkehr