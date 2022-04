Stand: 18.04.2022 09:04 Uhr Z-Symbol und Hakenkreuze an Hildesheimer Grundschule

Unbekannte haben auf Holztafeln einer Ganztagsgrundschule in Hildesheim zwei Hakenkreuze und das Z-Symbol gesprüht. Laut Polizei hatten Schulkinder die Tafeln zuvor bemalt und an einem Zaun befestigt. Am Samstagabend seien die Tafeln dann von dem oder den Tätern mit schwarzer Farbe übersprüht worden. Der Staatsschutz ermittelt und sucht Zeugen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist der Buchstabe "Z" ein Symbol für die Solidarität mit Russland und der Unterstützung des Angriffskriegskrieges.

