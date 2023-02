Stand: 21.02.2023 17:59 Uhr Wunstorf: Junge Frau stirbt bei Unfall auf der B441

Eine 20 Jahre alte Frau ist auf der B441 zwischen Wunstorf (Region Hannover) und Hagenburg (Landkreis Schaumburg) tödlich verunglückt. Sie sei mit ihrem Auto in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Danach habe sich der Wagen überschlagen und sei auf dem Dach gelandet. Die Frau starb demnach noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Ein anderes Auto sei nicht an dem Unfall beteiligt gewesen.

