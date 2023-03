Warnstreiks in Niedersachsen: Tausende bei Demo in Hannover Stand: 14.03.2023 19:15 Uhr Kitas, Nahverkehr und Müllabfuhr - Warnstreiks haben am Dienstag viele Bereiche des öffentlichen Lebens beeinträchtigt. Am Mittwoch werden laut Gewerkschaft ver.di vor allem Kliniken betroffen sein.

Ein Schwerpunkt der Warnstreiks am Dienstag war die Region Hannover, wo Busse und Bahnen der Nahverkehrsgesellschaft Üstra im Depot blieben. Zur größten Kundgebung am Dienstag kamen nach Angaben eines ver.di-Sprechers am Mittag in der Landeshauptstadt geschätzt 8.500 Menschen zusammen. Die Polizei in Hannover sprach von "in der Spitze bis zu 6.000" Teilnehmerinnen und Teilnehmern. An mehreren anderen Orten wie etwa in Aurich, Celle, Lüneburg, Hameln oder Wolfsburg gab es laut ver.di weitere kleinere Aktionen.

Verkehrschaos bleibt aus

Ein Verkehrschaos durch die große Kundgebung und ausfallende Busse und Bahnen blieb in Hannover nach Polizeiangaben vom Dienstag aus. Ver.di hatte auch Einschränkungen beim Verkehrsanbieter Regiobus angekündigt, womit ein Großteil des Nahverkehrsangebots in der Landeshauptstadt betroffen war. Nahverkehrszüge wie S-Bahnen wurden hingegen nicht bestreikt.

Am Mittwoch trifft es Kliniken

Am Mittwoch werden die Streiks - wenn auch in reduzierter Form - fortgesetzt. Die Gewerkschaft ver.di kündigte erneut eine Kundgebung in Hannover an, auch in Braunschweig und Göttingen seien Proteste geplant. Für Mittwoch ist vor allem an vielen Kliniken des Landes mit Arbeitsniederlegungen zu rechnen.

Folgende Bereiche und Einrichtungen sollen am Mittwoch bestreikt werden

Braunschweig: Klinikum

Klinikum Göttingen: Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB), Entsorgungsbetriebe

Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB), Entsorgungsbetriebe Hannover und Umland: Entsorger aha, Krankenhäuser des Klinikums Region Hannover

Entsorger aha, Krankenhäuser des Klinikums Region Hannover Lüneburg: Klinikum

Klinikum Oldenburg: Klinikum

Klinikum Winsen und Buchholz: Städtisches Klinikum, Psychiatrisches Klinikum und kommunale Kliniken

Außerdem sollen Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Südostniedersachsen am Mittwoch ihre Arbeit niederlegen. Für den Donnerstag sind laut ver.di in Niedersachsen nur geringe Streikauswirkungen zu erwarten.

Arbeitgeberverband hält Warnstreiks für "etwas übertrieben"

"Ich finde die aktuelle Streikrunde etwas übertrieben. Wir sind mitten im Verhandlungsprozess", sagte Michael Moormann, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Lüneburg und Mitglied des Präsidiums des Kommunalen Arbeitgeberverbands Niedersachsen. Auf den Beginn der nächsten Tarifverhandlungen am 27. März blickt er dennoch zuversichtlich: "Ich glaube, dass da beide Seiten noch einen Schritt aufeinander zugehen müssen, auch wenn wir derzeit noch weit auseinander liegen." Am Ende sollte die Vernunft siegen, so Moormann. Die Krankenhäuser stünden vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Ziel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könne es nicht sein, die Kliniken in den Ruin zu treiben.

Warnstreiks bei der Müllabfuhr Hannover: Wohin mit dem Müll?

Beim für die Stadt und die Region Hannover zuständigen Müllentsorger aha wird sogar bis einschließlich Donnerstag gestreikt. Das Unternehmen teilte mit, dass ausgefallenen Abholtermine nicht nachgeholt werden. Betroffene Bürger sollen ihren Müll nicht wild auf der Straße lagern, sondern nach Möglichkeit in Kellern, Garagen oder auf Balkonen aufbewahren, sagte der aha-Personalratsvorsitzende Sascha Eckstein dem NDR in Niedersachsen. Für Kliniken und Altenheime sei ein Notdienst geplant. Auch sollen vereinbarte Sperrmüllabholungen durchgeführt werden. In einigen anderen Landkreisen ist es laut ver.di ebenfalls möglich, dass der Müll nicht abgeholt wird.

Inflation, Heizkosten, Benzinpreis: Gewerkschaften fordern Ausgleich

Hintergrund der Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen. Ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat; Auszubildende sollen mindestens 200 Euro mehr bekommen. Die Arbeitgeber hatten für Nicht-Azubis fünf Prozent mehr Lohn geboten. "Die Inflationsentwicklung, Lebensmittel-, Energie- und Benzinpreise reißen tiefe Löcher in die Haushaltskassen der Beschäftigten. Viele von ihnen wissen nicht, wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten sollen, einige können ihre Mieten oder Heizkosten nicht mehr zahlen", sagte ver.di-Chef Frank Werneke.

Bereits am Montag hatte ein Warnstreik von ver.di den Betrieb an mehreren deutschen Flughäfen ganz oder teilweise lahmgelegt. Betroffen davon war unter anderem der Flughafen in Hannover-Langenhagen.

