Stand: 05.05.2022 10:32 Uhr Verkehrsunfall in Hannover: Radfahrer wird schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Mann gestern Abend zunächst bei Grün über eine breite Straße bis zu einer Verkehrsinsel gefahren. Als er von dort weiter die Straße überqueren wollte, war die Ampel bereits auf Rot gesprungen. Ein Autofahrer, der selber Grün hatte, erfasste den Radfahrer. Der Mann schleuderte zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun gegen den Radfahrer wegen Missachtung des Rotlichts und wegen Körperverletzung gegen den Autofahrer. Zeugen werden gebeten sich an den Verkehrsunfalldienst zu wenden.

