Stand: 02.02.2023 10:20 Uhr Verdächtiger Gegenstand: Polizei Hildesheim räumt Sozialamt

In Hildesheim ist der Polizei am frühen Donnerstagmorgen ein verdächtiger Gegenstand vor dem Sozialamt in der Hannoverschen Straße gemeldet worden. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert, die Straße kurzzeitig gesperrt. Nach Angaben der Polizei hat eine Untersuchung ergeben, dass keine Gefahr von dem Behältnis ausgeht. Die Polizei vermutet, dass eine 64-jährige Frau aus Hildesheim den Gegenstand dort abgelegt haben könnte. Die Frau wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.02.2023 | 09:30 Uhr