Stand: 21.01.2023 10:22 Uhr Uetze: Polizei ermittelt nach Unfalltod von Radfahrer

Nach dem Tod eines Radfahrers auf der K125 bei Uetze in der Region Hannover hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Der 59-jährige war am Freitag nach bisherigen Erkenntnissen am rechten Fahrbahnrand der zweispurigen Straße unterwegs, als er von einem hinter ihm fahrenden Transporter erfasst und in den angrenzenden Grünbereich geschleudert wurde. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle. Warum der 45-jährige Transporterfahrer auf den Radfahrer aufgefahren ist, ist unklar. Die Polizei bittet um die Hilfe von möglichen Zeugen: Hinweise werden unter der Telefonnummer (0511) 10 91 888 entgegengenommen.

