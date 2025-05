25 Jahre Geocaching: Hunderte Fans aus aller Welt in Hannover Stand: 03.05.2025 18:00 Uhr Geocaching - das ist die moderne Schnitzeljagd mithilfe von GPS. In diesem Jahr wird das Spiel 25 Jahre alt. In Hannover wurden am Samstag 800 Geocacher aus aller Welt erwartet, um dort das Jubiläum zu feiern.

Selbstbewusst bezeichnen die Veranstalter Hannover als "Geocaching-Hauptstadt der Welt". In keiner anderen Stadt gibt es demnach so viele sogenannte Favoritenpunkte. Bei der Jubiläumsfeier waren Spiele, ein Tablequiz und neu gestaltete Geocaches geplant. Veranstalter des Jubiläums war die Gruppe "Geheimpunkt".

Was ist Geocaching?

Geocaching ist eine moderne Form der Schnitzeljagd. Mithilfe von GPS-Daten werden kleine Behälter, sogenannte Caches, versteckt und gesucht. Diese sind weltweit versteckt und enthalten meist ein Logbuch, in das sich die Spieler eintragen, sobald sie den Cache gefunden haben. Über eine Online-Plattform oder App können Nutzer eigene Caches verstecken oder sich auf die Suche nach bestehenden begeben. Die Bewegung entstand im Jahr 2000 in den USA. Die ersten Geocaches wurden in jenem Jahr versteckt - daher gilt 2025 als 25-jähriges Jubiläum.