Mann bei Überfall in Hannover lebensgefährlich verletzt

In der Innenstadt von Hannover ist Donnerstagmorgen ein 42-Jähriger überfallen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei schubste ein Unbekannter den Mann um kurz vor 9 Uhr am Raschplatz, sodass er stürzte. Der Täter habe dann einen Rucksack gegriffen, der mutmaßlich dem 42-Jährigen gehörte, so die Beamten. Er sei in Richtung Hamburger Allee weggerannt und Passanten hätten den Notruf alarmiert. Der Verletzte wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen soll der Täter etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und 40 bis 50 Jahre alt sein. Außerdem hatte er demnach eine kräftige Statur und einen kurzen Vollbart. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

