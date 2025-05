Schwimmen: Hannoveraner Schwarz knackt Europarekord über 800 m Freistil Stand: 02.05.2025 19:32 Uhr Das Niveau in Deutschland auf den langen Freistil-Strecken ist enorm hoch. Um Meister zu werden, muss sogar der Europarekord gebrochen werden. Das hat der Hannoveraner Sven Schwarz über 800 m Freistil gemacht.

Der 23 -Jährige hat für den Höhepunkt am zweiten Tag der deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin gesorgt. Der Hannoveraner pulverisierte über 800 Meter Freistil nicht nur den gerade zwei Wochen alten deutschen Rekord von Lukas Märtens (7:39,10 Minuten), in 7:38,12 Minuten stellte er auch einen Europarekord auf. Er war sieben Hundertstelsekunden schneller als der Ire Daniel Wiffen bei seinem Olympiasieg in Paris.

"Ich kann es noch nicht beschreiben, was da gerade passiert ist." Sven Schwarz

"Die ersten 500 Meter konnte ich ohne großen Kraftaufwand durchziehen. Da wusste ich schon, dass ich sehr schnell unterwegs sein muss. Aber an diese Zeit habe ich nicht gedacht", sagte Schwarz nach dem Europarekord.

Schwarz verwies Florian Wellbrock (Bremen) bei der DM auf Rang zwei (7:43,79), damit hat der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio auch das Nachsehen im Kampf um die WM-Tickets. Pro Strecke gibt es maximal zwei Startplätze bei der Weltmeisterschaft in Singapur (11. Juli bis 3. August), auf die nun Märtens und der Olympia-Fünfte Schwarz Anspruch haben.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 02.05.2025 | 20:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwimmen