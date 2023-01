Stand: 22.01.2023 15:20 Uhr Stolzenau: Streit zwischen Großfamilien eskaliert in Supermarkt

Im Landkreis Nienburg sind zwei verfeindete Großfamilien aneinander geraten und haben so für einen längeren Einsatz der Polizei mit zahlreichen Beamten gesorgt. Mitglieder der Familien waren sich am Sonnabend zufällig in einem Supermarkt in Stolzenau begegnet, daraufhin eskalierte die Lage. Offenbar bedrohten und beleidigten sich die Beteiligten und gingen aufeinander los. Da immer mehr Familienmitglieder hinzukamen, zog die örtliche Polizei ein Großaufgebot zusammen und rief zusätzlich Beamte aus Hannover zu Hilfe. Die verfeindeten Lager konnten schließlich voneinander getrennt werden. Da sich die Streitereien in einem Supermarkt abgespielt haben, ermittelt die Polizei unter anderem wegen Landfriedensbruchs.

