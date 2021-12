Stand: 06.12.2021 12:11 Uhr Schweine-Transporter verunglückt - Fahrer schwer verletzt

In Steyerberg (Landkreis Nienburg) ist am Montagmorgen ein Tiertransporter mit etwa 170 Schweinen auf die Seite gekippt. Der 44 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporter hatte laut Angaben der Feuerwehr die Schweine erst kurz zuvor von einem Hof abgeholt und war auf einem matschigen Wirtschaftsweg von der Straße abgekommen. Mehrere Schweine verendeten, weitere wurden verletzt - die genauen Zahlen waren zunächst unklar. Die unverletzten Tiere wurden in einen anderen Transporter umgeladen. Die Bergung des Unfallgespanns könnte sich laut Polizei über mehrere Tage ziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.12.2021 | 13:30 Uhr