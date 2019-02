Stand: 09.02.2019 13:47 Uhr

Schüler protestieren gegen AfD-Lehrer-Pranger

In Hannover haben am Mittag Schüler gegen das Lehrermeldeportal der AfD protestiert. "Freigeist statt Geistfrei" - unter diesem Motto sollte gleichzeitig "für Toleranz, Menschlichkeit und Bildungsfreiheit" demonstriert werden, sagte die Schülervertreterin und Mitinitiatorin Leonie Hardt von der IGS-Roderbruch. Auf der AfD-Plattform zum Neutralitätsgebot von Lehrern können "mutmaßliche Neutralitätsverstöße" von Lehrern gemeldet werden. Beispiele seien etwa "plumpes AfD-Bashing" oder "fehlerhaftes und unsachliches Unterrichtsmaterial", so die Partei. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen nahmen etwa 200 Jugendliche an der Veranstaltung in der Innenstadt teil, weit weniger als erwartet. Unterstützt wurden die Schülervertreter von der Grünen Jugend und den Jusos in Niedersachsen.

Schüler demonstrieren gegen AfD-Lehrermeldeportal 09.02.2019 15:00 Uhr Rund 200 Schüler haben am Sonnabend in Hannover gegen das Lehrermeldeportal der AfD protestiert. Unter dem Titel "Freigeist statt Geistfrei" zogen die Jugendlichen durch die Innenstadt.







IGS Roderbruch: Machen keine Werbung für oder gegen Partei

Die rechtspopulistische AfD wirft einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" zufolge den hannoverschen Schülervertretern vor, während des Unterrichts schon in sechsten Klassen für die Teilnahme an der Demonstration geworben zu haben. Die Schulleiterin der IGS Roderbruch, Brigitte Naber, wies diesen Vorwurf zurück: Die Demonstration sei ohne Lehrer und außerhalb der Schulzeit geplant worden. Die Schülervertretung sei auch nicht durch einzelne Klassen gegangen, sagte Naber. "Dass sich das Anliegen der Schülerschaft für Toleranz einzutreten so schnell verbreitet hat, ist nicht nur ein Ausdruck des konstruktiven Miteinanders, sondern auch ein Indiz für die Bedeutung, die die Schülerinnen und Schüler diesen Werten zumessen." Es werde auch keine Werbung für oder gegen eine Partei gemacht.

Kein AfD-Stand an Demo-Route

Die AfD will nach eigenen Angaben mit den Schülern während der Demo ins Gespräch kommen. Der Kreisverband Hannover-Stadt habe dafür einen Stand am Kröpcke in der Innenstadt aufbauen wollen, was von der Stadt "aus sicherheitsrelevanten Gründen" abgelehnt worden sei. Die AfD wollte ihren Stand dann etwas außerhalb der Demonstrationsroute errichten.

