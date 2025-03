Stand: 25.03.2025 09:57 Uhr 16-Jähriger in Hannover vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Seit Montag wird ein 16-Jähriger in Hannover vermisst. Gegen 9.30 Uhr verließ Hamit B. die Wohnung seiner Tante, um mit dem Bus oder der Stadtbahn zu seiner Mutter in die Oststadt zu fahren, wie die Polizei mitteilte. Dort sei er aber nicht angekommen. Mehrere Einsatzkräfte suchen laut Polizei nach dem Jugendlichen, weil er sich aufgrund einer psychischen Erkrankung auf dem Geisteszustand eines Sechsjährigen befindet und auf Hilfe angewiesen ist. Hamit B. ist nach Polizeiangaben etwa 1,70 Meter groß und schlank. Demnach hat er kurze schwarze Haare, die an den Seiten leicht ergraut sind. Er trägt eine schwarz-rote Strickjacke, ein rotes T-Shirt mit schwarzen Streifen, eine blaue Jeans, weiße Schuhe und hat einen schwarzen Rucksack dabei. Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 30 17 entgegen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover