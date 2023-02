Stand: 04.02.2023 18:38 Uhr Celle: Offenbar in Wohnung gegrillt - Feuerwehr muss anrücken

Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben am Samstagnachmittag zu einem Einsatz in einem siebengeschossigen Wohnhaus in Celle ausgerückt. Demnach war Rauch vom Balkon einer der Wohnungen aufgestiegen. Einsatzkräfte entdeckten anschließend in der Wohnung einen Grill. Durch die Feuerwehr sei die Wohnung belüftet worden, hieß es in einer Mitteilung. Menschen wurden nicht verletzt. Das Grillen in geschlossenen Räumen könne zum Tode führen, warnte die Feuerwehr.

VIDEO: Grill als Heizung: Neunköpfige Familie verletzt (12.12.2022) (1 Min)

