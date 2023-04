Stand: 22.04.2023 13:14 Uhr Neustadt am Rübenberge: Feuerwehr löscht Waldbrand

Das Feuer in einem Waldgebiet bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Seit Freitagnachmittag hatte es sich durch teilweise starken Wind über mehrere hundert Quadratmeter ausgebreitet. Mehrere Ortsfeuerwehren waren auch am Samstag noch im Einsatz. An den meisten Stellen schwelte trockenes Laub am Boden, wie es hieß. Die Einsatzkräfte hatten die Brandherde mithilfe von Drohnen aus der Luft ausfindig gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.04.2023 | 13:00 Uhr