Neustadt: Gratis-Bratwurst nach Corona-Impfung

Stand: 12.11.2021 19:12 Uhr

Am Freitag war großer Impf-Tag in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover). Im neu eingerichteten Zentrum wurde jeder Pieks mit einer Bratwurst belohnt. Am Grill: Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne).