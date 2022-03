Stand: 01.03.2022 09:19 Uhr Nach Turnstunde der Kinder: Familienstreit eskaliert

Nach einer Kinderturnstunde in Wietze im Landkreis Celle sind zwei Familien aufeinander losgegangen. Schon während des Turnens hatte es Streit zwischen den Familien gegeben, berichtet die Polizei. Danach suchten mehrere Männer die Wohnanschrift der anderen Familie auf. Als es ihnen nicht gelang, gewaltsam in das Wohnhaus einzudringen, suchten sie ein weiteres Haus von Angehörigen dieser Familie auf. Nachdem sie hier mehrere Personen durch Schläge und Tritte verletzt hatten, fuhren sie mit einem Auto davon. Es entstand Schaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.03.2022 | 09:30 Uhr