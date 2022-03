Stand: 03.03.2022 08:16 Uhr Mann fährt drei Schülerinnen in Hannover an

Ein 71-Jähriger hat am Dienstag in Hannover drei Kinder auf einem Fußgängerüberweg angefahren. Ein sechsjähriges Mädchen wurde dabei schwer verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwei weitere sechs und sieben Jahre alte Mädchen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, sie kamen vorsorglich zur Beobachtung in eine Klinik. Der 71-Jährige hatte ein Auto überholt und stieß unmittelbar danach mit den drei Schülerinnen auf dem Fußgängerüberweg zusammen. Die Mädchen stürzten auf die Fahrbahn. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Untersucht wird unter anderem, ob der Wagen, den der Mann überholt hatte, die Sicht auf die Mädchen verstellte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.03.2022 | 08:00 Uhr