"Koks-Taxi" in Hildesheim: Razzia gegen mutmaßliche Drogen-Bande

Bei einer Aktion gegen den organisierten Drogenhandel hat die Polizei am Dienstag auch an zwei Orten in Hildesheim zugeschlagen. Zu Details wollten sich die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. Der Einsatz richtete sich gegen die Betreiber von sogenannten Koks-Taxis. Die Verdächtigen sollen Drogen über einen Messenger-Dienst verkauft und dann wie bei einem Lieferdienst vertrieben haben. Der Schwerpunkt der Razzia lag in Berlin. Drei Männer und eine Frau wurden festgenommen. Ermittelt wird laut Polizei auch gegen 17 Kurierfahrerinnen und Kurierfahrer und sieben weitere Gehilfen. Bei der Aktion beschlagnahmte die Polizei nach eigenen Angaben kiloweise Kokain, Bargeld, Mobiltelefone und Datenträger.

