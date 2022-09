Klimaaktivisten wie RAF? Bischof Meister kritisiert Forscher Stand: 21.09.2022 17:35 Uhr Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hat den von einem Extremismusforscher gezogenen Vergleich zwischen Teilen der Klimaschutzbewegung und der Terrororganisation RAF scharf kritisiert.

"Ich halte derartige Vergleiche für vollständig überzogen. Sie diskreditieren überzeugte Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten und sind Ausdruck einer sehr partiellen analytischen Grundlage", sagte Meister am Mittwoch in Hannover. Der Regensburger Extremismusforscher Alexander Straßner hatte in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) gesagt, jüngste Blockaden von Straßen und Kohlekraftwerken erinnerten ihn "frappierend an die ersten RAF-Mitglieder, die in die Illegalität gegangen sind."

Meister stellt Aussagen infrage

Meister warf Straßner eine einseitige und verkürzte Sicht auf die Klimaschutzbewegung vor. "Mich würde interessieren, ob es vor einer solchen Behauptung überhaupt Gespräche mit Personen aus dem Bereich 'Extinction Rebellion' oder 'Letzte Generation' gegeben hat", sagte der Bischof. Andernfalls müsse sich Straßner fragen lassen, "ob allein einige ausgewählte Zitate und Ereignisse zu einer solch fragwürdigen historischen Analogie geführt haben."

Straßner: Klimaschutzbewegung teils wie eine Sekte

Straßner hatte gegenüber der NOZ geäußert, die Klimaschutzbewegung trage in Teilen Züge einer Sekte und erhebe einen absoluten Wahrheitsanspruch. Die Aktivisten behaupteten von sich selbst, für eine ganze Generation zu sprechen und diskriminierten auf diese Weise systematisch andere Meinungen. Genau diese Argumentationslinien habe die Rote-Armee-Fraktion in den 1970er-Jahren verfolgt.

