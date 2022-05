Stand: 14.05.2022 10:07 Uhr Immensen: Zwei Autos gehen in Flammen auf

In Immensen (Region Hannover) sind am frühen Sonnabendmorgen zwei Autos in Flammen aufgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, meldete ein Anwohner den Brand. Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz machten sich an die Löscharbeiten und konnten verhindern, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. Die Fahrzeuge brannten jedoch vollständig aus. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben.

