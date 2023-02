Stand: 09.02.2023 10:18 Uhr Hildesheim: Polizei nimmt Verdächtige nach Laubenaufbruch fest

Die Hildesheimer Polizei hat drei mutmaßliche Laubenaufbrecher vorübergehend festgenommen. Zeugen hatten die Beamten in eine Kleingartenkolonie in der Nordstadt gerufen, weil sie dort den Schein von Taschenlampen gesehen und Aufbruchsgeräusche gehört hatten, heißt es von der Staatsanwaltschaft. In einer aufgebrochenen Laube entdeckten die Polizisten die drei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren. Ein Amtsrichter erließ gegen einen 17-Jährigen Haftbefehl. Die Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge mit weiteren Laubenaufbrüchen in der Vergangenheit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.02.2023 | 07:30 Uhr