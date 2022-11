Stand: 29.11.2022 08:47 Uhr Hauptbahnhof Hannover: Obdachloser an Organversagen gestorben

Der obdachlose Mann, der vor einer Woche im Hauptbahnhof Hannover tot aufgefunden wurde, ist eines natürlichen Todes gestorben. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass der 39-Jährige erfroren sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Auch Fremdeinwirkung ist seinen Angaben nach ausgeschlossen. Ein Organversagen sei wohl die Todesursache gewesen, sagte der Sprecher. Weil keine Straftat vorliege, sei auf eine Obduktion verzichtet worden. Sicherheitskräfte hatten den Mann am Sonntag vor einer Woche frühmorgens leblos in der Bahnhofshalle entdeckt. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. In der Nacht waren in Hannover deutliche Minusgrade gemessen worden, weshalb zunächst der Verdacht bestand, dass die Kälte Ursache für den Tod des Mannes gewesen sein könnte.

