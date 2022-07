Stand: 01.07.2022 11:17 Uhr Hannover: Radfahrer fährt gegen aufgehende Autotür und stirbt

Eine Woche nach einer Kollision mit einer unvermittelt geöffneten Autotür am Straßenrand ist in Hannover ein 60-jähriger Radfahrer seinen Verletzungen erlegen. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag vergangener Woche, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein 26-jähriger Autofahrer hatte am Fahrbahnrand der Calenberger Straße geparkt und seine Tür geöffnet, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die offene Fahrertür. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt demnach wegen fahrlässiger Tötung gegen den 26-jährigen Hannoveraner. Die Polizei bittet Kraftfahrzeugnutzende nochmals eindringlich darum, beim Aussteigen auf der jeweiligen Fahrzeugseite auf den fließenden Radverkehr zu achten. Dabei helfe der sogenannte Holländische Griff.

