Hannover: Mehr als 600 Menschen bei pro-russischem Autokorso Stand: 10.04.2022 13:37 Uhr In Hannover ist am Mittag ein pro-russischer Autokorso gestartet. Nach Polizeiangaben sind mehr als 600 Personen mit 350 Autos beteiligt. Bislang sei die Lage ruhig, hieß es.

Laut Polizei wurden zunächst keine Symbole gezeigt, die den Krieg in der Ukraine verherrlichen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte zuvor angekündigt, dass die Polizei russische Kriegspropaganda auf deutschen Straßen nicht dulden werde. In der Innenstadt formierte sich in der Mittagszeit auch eine Gegendemonstration mit ukrainischen Flaggen. Aufgerufen zu der Demo hatte der sogenannte Freundeskreis Hannover. Die Polizei sprach zunächst von rund 850 Teilnehmenden, die Veranstaltenden zählten eigenen Angaben zufolge rund 2.000 Menschen.

Verzögerungen bei der Abfahrt

Die Abfahrt des Autokorsos verzögerte sich zunächst, weil die Motorhauben durch aufspannbare Flaggen nicht verdeckt sein durften, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Das sei eine der Auflagen. Der Korso sollte im Bereich Linden-Limmer starten. Er verläuft laut Polizei durch die Stadtteile Mitte, Vahrenwald, List, Zoo und Calenberger Neustadt. Eine Privatperson hatte die Versammlung mit dem Motto "Gegen Volksverhetzung, Mobbing und Diskriminierung der russischen Bevölkerung" angemeldet. Die Initiatoren wollen nach eigenen Angaben russischsprachige Menschen in Deutschland und Europa unterstützen. Vor einer Woche hatte ein Autokorso durch Berlin, an dem laut Polizei rund 400 Fahrzeuge teilnahmen, Empörung ausgelöst.

Polizei: Bereiche meiden oder ÖPNV nutzen

Die Polizei hat im Vorfeld darauf hingewiesen, dass für alle Versammlungen ausreichend Einsatzkräfte bereitgehalten werden - zum Schutz des freien Versammlungsrechts, aber auch, um "konsequent Straftaten aus den Versammlungen zu unterbinden und zu verfolgen", wie ein Sprecher mitteilte. Das Innenministerium wies daraufhin, dass das öffentlichen Zeigen des Kriegssymbols "Z", Flaggen der UdSSR und Sankt-Georgs-Bandes strafbar sein kann, da diese im Kontext des Krieges klar als Symbole der territorialen Expansion des russischen Staates zu deuten seien.

Verkehrsbehinderungen in Hannover möglich

Zudem wiesen die Beamten auf mögliche Beeinträchtigungen im Verkehr hin. Anwohnende und Besuchende sollen entsprechende Bereiche umfahren oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Andernfalls müsse man sich auf entsprechende Verzögerungen im Straßenverkehr einstellen, hieß es. Am Vormittag hatte bereits der "Vespa-Club Hannover" zu einem Fahrzeugkorso aufgerufen. Dabei sollte es sich um eine "Solidaritätsfahrt für die Betroffenen des Ukraine-Krieges und Forderung der sofortigen Beendigung des Krieges" handeln. Etwa 50 Menschen machten dabei laut Polizei mit.

